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NDI: Президент Грузии должен как можно скорее назвать дату президентских выборов


27.07.2018   17:28
Президент должен объявить дату выборов как можно скорее, чтобы заработали ряд регуляций, связанных с выборной кампанией и кандидаты и партии получили возможность начать официальную кампанию, — об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили представители Национального демократического института (NDI).

Как отметили представители NDI, несмотря на приближающиеся президентские выборы, намеченные на октябрь 2018 года, остается много неопределенности. В частности, не определена дата выборов; правящая партия («Грузинская мечта») пока не решила, будет ли выдвигать своего кандидата; решения об участии в выборах пока не принял и действующий президент.

«Президентские выборы — это возможность для кандидатов и партий представить убеждающее видение, чтобы привнести настрой в общество, которое разочаровано политическими лидерами», — заявили в NDI.






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