Элисашвили: Мне многие твердят, и не исключаю, что буду баллотироваться на президентских выборах

27.07.2018 17:46 Еще один независимый кандидат, который может баллотироваться на президентских выборах – Алеко Элисашвили. Такую возможность Элисашвили не исключил в беседе с «IPN».



Он отметил, что активно думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. По его словам, он неоднократно публично заявлял, что в случае участия в выборах поддержит действующего президента Георгия Маргвелашвили, однако такое желание у него пропало после того, как президент представил на пост председателя правительства Аджарии кандидата «Грузинской мечты».



«Я думал очень долго и также открыто и публично говорил о том, что если Георгий Маргвелашвили выдвинул бы свою кандидатуру, я бы его открыто поддержал, но, по правде говоря, для меня было непонятно решение Маргвелашвили назвать на пост председателя правительства Аджарии кандидата «Мечты». После этого настроение поддерживать на президентских выборах Маргвелашвили очень упало. Поэтому сейчас я много думаю, со мной встречается и разговаривает много людей, не думаю ли я участвовать в президентских выборах, так как эти выборы очень важны –по Конституции это последние выборы, когда президента должен выбрать народ. Я все жду до последней секунды, что появится такой кандидат, который будет бойцом, принципиальным, последовательным, однако такого пока не вижу. Мне многие твердят о том, чтобы подумать о выдвижении своей кандидатуры, и не исключаю, что буду баллотироваться на президентских выборах», - заявил Алеко Элисашвили.



Напомним, в качестве независимого кандидата на президентских выборах предположительно намерена Саломе Зурабишвили. По существующей информации, «Грузинская мечта» может не выдвинуть своего кандидата и поддержать независимого кандидата.















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