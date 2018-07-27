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Давид Чичинадзе обратится к политсовету с жалобой ввиду его исключения из «Грузинской мечты»


27.07.2018   18:07
Депутат Давид Чичинадзе обжалует в политсовете решение секретариата «Грузинской мечты» о его исключении из партии.

Как сообщил Чичинадзе «IPN», он не планирует письменную коммуникацию с политсоветом по вопросу обжалования решения секретариата и обратится с соответствующим заявлением посредством медиа.
«Еще ничего не закончилось, так как я обжалую это решение. Как они известили меня через медиа, так и мое заявление придет посредством медиа. Никто не собирается говорить с ними письменно. На политсовете будет видна позиция каждого... Политсовет должен решить, когда они соберутся и обсудят этот вопрос. Что касается парламентского большинства, то я в нем и так остаюсь», - заявил Давид Чичинадзе.

По словам депутата, по вопросу ухода из партии или пребывания в ней у него не было коммуникации ни с председателем партии Бидзиной Иванишвили, ни с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и они не принимали решение об исключении Чичинадзе.

Напомним, секретариат «Грузинской мечты – демократической Грузии» принял решение об исключении из партии Давида Чичинадзе. Решение подписали все пять членов секретариата «Грузинской мечты»: генеральный секретарь Каха Каладзе; исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе; политический секретарь Георгий Вольский; международный секретарь Тамар Чугошвили; региональный секретарь Дмитрий Самхарадзе.






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