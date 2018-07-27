NDI: В Грузии важность президентских выборов представляется туманной

27.07.2018 18:35 Представители Национального демократического института (NDI) считают, что в Грузии важность президентских выборов представляется туманной, а существующие проблемы до сих пор не решены. Об этом представители NDI заявили на сегодняшнем на брифинге в Тбилиси.



Как заявили представители NDI, несмотря на приближающиеся президентские выборы, намеченные на октябрь 2018 года, многие вопросы остаются неопределенными.



«Пока не назначена дата выборов. Правящая партия («Грузинская мечта») ещё не решила, будет ли выдвигать своего кандидата; решения об участии в выборах пока не принял и действующий президент. Из-за функциональной ограниченности президентского института мнения партий по вопросу о важности выборов расходятся, что посылает обществу противоречивые сигналы. Но даже на фоне ограниченной ответственности президент обладает важным общественным мандатом: представлять граждан и давать старт дискуссиям по вопросам общенационального значения. Оппозиционные партии также отмечают, что президент имеет возможность дополнительно контролировать правительство и представлять страну во внешнеполитических вопросах. Президентские выборы — это возможность для кандидатов и партий представить убедительное видение, чтобы привнести эмоциональный подъем в общество, которое разочаровано политическими лидерами», — считают в NDI.



По мнению NDI, важно, чтобы функции института президента рассматривались в контексте экономики, особенно тех вопросов, которые ежедневно заботят людей, однако без раздачи обещаний, выходящих за рамки полномочий президента.



«Законодательная база Грузии в основном соответствует международным стандартам и способствует проведению демократических выборов. Однако до сих пор не решены застаревшие проблемы, время существование которых превышает срок полномочий данного правительства. Эти проблемы можно разделить на две взаимосвязанные сферы: ресурсы и запугивание. Проблема ресурсов подразумевает неравные пожертвования для избирательной кампании и предполагаемое использование административных ресурсов — в пользу правящей партии. Предполагаемые факты запугивания со стороны различных государственных органов и не завершенные расследования инцидентов насилия (хотя и редких) посылают сигнал о безнаказанности и вносят элемент страха в избирательную среду. Правящая партия и оппозиция не могут прийти к единому мнению в оценке масштабов этих проблем», — констатировали в NDI.



Делегация представила ряд рекомендаций, которые могут быть реализованы до выборов. В частности: президент должен как можно скорее назвать дату выборов, что позволит кандидатам и партиям начать официальную кампанию; руководство правительства должно направить четкий сигнал всем государственным служащим и общественности о том, что оно будет нетерпимо к использованию административных ресурсов и что виновные в насилии понесут ответственность; прокуроры и судьи должны обеспечить беспристрастное и своевременное решение по фактам насилия, совершенным в ходе выборов 2016 и 2017 годов, с тем, чтобы избежать таких фактов в будущем и послать обществу позитивный сигнал.



«И наконец, хотя на сегодня этот вопрос не является острым, но оппозиция и правящая партия согласны с тем, что в Грузии осуществляются атаки на демократию и идет непрерывный поток дезинформации. Неправительственные организации и правительство Грузии не должны пожалеть усилий для того, чтобы справиться с этими атаками», — таковы рекомендации NDI.















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