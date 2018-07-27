Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывших высокодолжностных лиц

27.07.2018 20:51 Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывших высокодолжностных лиц: Бачо Ахалаия, Мегиса и Левана Кардава, а также Георгия Мазмишвили по делам т.н. «Навтлугской спецоперации», пытках заключенных и создания привилегированного положения в тюрьме осужденным по делу Сандро Гиргвлиани.



Согласно заявлению Главной прокуратуры Грузии, которое было опубликовано сегодня, Апелляционный суд признал виновным бывшего председателя Департамента по исполнению наказания Бачо Ахалая, который обвиняется в пытках заключенных в тюрьме и злонамеренном использовании служебных полномочий. 22 октября 2014 года Городской суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Он также лишился права занимать должность в течение 2 лет и 3 месяцев.



Апелляционный суд признал также виновным в умышленном убийстве трех человек бывших сотрудников Департамента конституционной безопасности Георгия Мазмишвили и Левана Кардава, и приговорил их к 11 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Апелляционный суд также оставил в силе вердикт бывшему высокопоставленному чиновнику Мегису Кардава, которого обвинили в эпизоде пыток заключенных. Он был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Дело касается т.н. «Навтлугской спецоперации», в ходе которой были убиты трое молодых людей.



По информации Прокуратуры, 12 января 2006 года на территории Навтлугской автостанции, с участем директора Департамента конституционной безопасности МВД Даты Ахалаия и начальника Второго управления того же департамента Георгия Дгебуадзе, а также сотрудников Департамента конституционной безопасности Левана Кардава и Георгия Мазмишвили «были убиты объявленные нападавшими на тюрьму, а в действительности совершенно невиновные молодые люди».



«Это действие авторами было объявлено спецоперацией и с целью ее маскировки, по инициативе тогдашнего председателя Департамента по вопросам исполнения наказания Бачо Ахалаия и при непосредственном участии одного из высокодолжностных лиц Мегиса Кардава, была произведена пытка заключенных», — говорится в заявлении Прокуратуры.



Дате Ахалаия, который покинул страну после смены власти в 2012 году, обвинения были выдвинуты заочно. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Дата Ахалаия был задержан в Греции весной 2014 года, но позже его освободили под залог.



До сегодняшнего дня остаются в заключении и отбывают наказание по различным делам бывший министр обороны Бачо Ахалаия и бывший начальник Департамента Военной полиции Министерства обороны Мегис Кардава и бывшие высокодолжностные чиновники Департамента конституционной безопасности Леван КардаваГеоргий Дгебуадзе и Георгий Мазмишвили.















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