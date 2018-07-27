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Бахтадзе: Мы шаг за шагом должны приблизиться к европейским стандартам охраны окружающей среды


27.07.2018   21:59
Все те шаги, которые мы предпримем в политике охраны окружающей среды как на центральном, так и на муниципальном уровне, будут частью общей стратегии и общего видения. Соответственно, мы должны шаг за шагом ужесточить стандарты охраны окружающей среды и приблизить их к европейским стандартам, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, представляя в Коджори членам правительства природоохранную концепцию «Зеленая экономика».

Как отметил премьер-министр на презентации, осуществление зеленой политики является первейшей задачей правительства, ее основной фокус - охрана окружающей среды.

«Как известно, начата и успешно протекает гармонизация законодательства с европейскими нормами, однако в последующие годы должны быть предприняты более четкие и конкретные шаги в плане превенции загрязнения воздуха, почвы и воды, управления отходами, биоразнообразия, экосистем и развития устойчивого управления природными ресурсами.

В этом плане у нас действительно особенно тяжелая ситуация в городах, и чем больше город, тем острее, к сожалению, стоит эта проблема. Именно поэтому очень важно создание эффективных программ защиты атмосферного воздуха для урбанистических городов. Для каждого государственного учреждение, включая частный сектор, определяются конкретные обязательства и рекомендации, чтобы как можно скорее улучшить состояние атмосферного воздуха в Грузии. Хочу сказать, что с первого августа мы начинаем внедрять в стране европейский стандарт качества воздуха, что даст нам возможность оценить качество атмосферного воздуха в масштабах страны с использованием современных европейских стандартов», - заявил Бахтадзе.






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