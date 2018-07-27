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Субари предлагает Сванетии крупные лесопильные цеха современных стандартов


27.07.2018   22:00
Вместо множества мелких лесопильных цехов в высокогорной Сванетии должны работать несколько крупных заводов по переработке дерева. Об этом журналистам заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Созар Субар.

Накануне Следственная служба Минфина Грузии приступила к борьбе с незаконной вырубкой леса в масштабах страны. Действия властей вызвало недовольство жителей сванских сел Чубери и Хаиши. Они вступили в открытое противостояние с сотрудниками Следственной службы Минфина, после чего там мобилизовали спецназ. Местные жители заявляют, что, закрывая лесопильные цеха, власти лишают их средств к существованию.

Ситуация оставалась напряженной до поздней ночи. Протестующие жители перекрыли дорогу, соединяющую Местиа с Зугдиди. Восстановить движение на трассе удалось только после того, как Субари провел несколько раундов переговоров с возмущенным населением.

«Пусть будут не 30 и не 50 маленьких лесопильных заводов, которые не укладываются в стандарты, а пусть будет два-три или четыре, но больших. В каждом, к слову, пусть работают по 50 человек, вместо двух и трех. В конце концов, в этом направлении произойдет развитие. Тот, кто не смирится с этим положением и решит работать в обход закона, будет наказан со всей строгостью», — сказал Субари.

На данный момент, по информации СМИ, все лесопильные цеха в Чубери и Хаиши опечатаны.
При встрече с населением Субари обещал, что в ближайшие две недели в Сванетию прибудет правительственная делегация. Как ожидается, вместе с населением представители власти будут искать пути создания альтернативных рабочих мест.

Местные жители отнеслись к обещаниям Субари с определенной долей скепсиса.

«Власти должны что-то придумать, однако никто еще не знает, что да как. Все происходит только на уровне догадок. Нас спросили, что можно было бы создать, чтобы местные люди были трудоустроены. Одна из версий — развитие сельского хозяйства, которое в течение лет тут процветало. Также говорилось о развитии туризма», — сказал местный житель в интервью телеканалу «Рустави 2».

Накануне в Следственной службе сообщили о выявлении 20 лесопильных цехов, работающих без регистрации. Вместе с тем, в ведомстве заявили об изъятии десятки кубических метров древесины.

Более того, с целью изучения законности реализации древесных материалов, сотрудники Следственной службы и Службы доходов проводят инвентаризацию более 150-ти объектов, торгующих древесиной в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе накануне заявил, что правительство решило освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввозимую в страну древесину.

Соответствующие законодательные изменения, разработанные Минфином, уже поступили на рассмотрение правительству.

По словам премьера, дешевая импортная древесина позволит сократить масштабы вырубки леса внутри страны.






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