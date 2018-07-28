Следственная комиссия, созданная по делу убийства подростков, сегодня опросит еще трех несовершеннолетних

28.07.2018 11:51 Временная парламентская следственная комиссия, созданная по делу убийства подростков на улице Хорава, сегодня опросит еще трех несовершеннолетних.



Как сообщил член комиссии Ираклий Абесадзе, двое из этих несовершеннолетних до сих пор следствием не допрашивались.



«Сегодня комиссия опросит еще трех несовершеннолетних, которые являются очевидцами драки и могут знать важные обстоятельства событий 1 декабря 2017 года. К сожалению, двое из этих трех несовершеннолетних в свое время следствием не допрашивались. Я имею в виду первые дни после убийства, когда у них была бы возможность вспомнить больше деталей услышанных ими разговоров или увиденных фактов», - сообщил Абесадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

