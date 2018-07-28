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Суд принял решение арестовать бывшего президента Армении Роберта Кочаряна
28.07.2018 12:04
Суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. В качестве меры пресечения экс-президенту определено двухмесячное предварительное заключение.
Специальная следственная служба Армении выдвинула в отношении Кочаряна обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году. Его адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошли акции протестов, участники которых выражали несогласие с победой Сержа Саргсяна. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова был кандидатом в президенты. В ходе столкновений с правоохранителями тогда погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.
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