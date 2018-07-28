Бахтадзе: В 2020 году Грузия может стать первой страной, успешно справившейся с гепатитом С

28.07.2018 13:55 В 2020 году Грузия может стать первой страной, успешно справившейся с гепатитом С с точки зрения его элиминации и полного искоренения, - об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, открывший в связи с Международным днем гепатита С новую кампанию «STOP C».



«…Придя к власти в 2012 году, мы заявили, что нашим главным приоритетом будут люди, наши граждане и забота о них. Первым шагом, который мы осуществили, стало резкое увеличение бюджета здравоохранения. В этом росте, разумеется, наиболее важное и приоритетное место заняла борьба с гепатитом С. От гепатита C, к сожалению, в мире все еще умирают миллионы людей. Это один из самых тяжелых вызовов, с которыми сталкивается человечество, по исследованиям Всемирной организации здравоохранения. Наши шаги были направлены на то, чтобы справиться с этим тяжелейшим вызовом и без преувеличения можно сказать, что Грузия как в регионе, так и в мире является уникальной страной, успешно справившейся с этим вызовом», - сказал Бахтадзе.



Премьер поблагодарил за поддержку американских партнеров.



«Я хотел бы напомнить, что, если мы посмотрим на коммерческую стоимость этих препаратов, она очень высока. Около 80-90 тысяч долларов обошлось бы гражданину лечение теми современными препаратами, о которых мы говорим. Это означает, что только несколько десятков граждан Грузии могли бы позволить себе лечиться этими дорогими препаратами. С помощью наших американских партнеров мы достигли того, что сегодня эти препараты доступны всем. В 2016 году правительство Грузии утвердило стратегию борьбы с гепатитом С, главной задачей которой является полная элиминация этого заболевания в Грузии. Хочу сказать, что около трети нашего населения уже прошли скрининг. Очень важно, чтобы мы предпринимали превентивные меры для борьбы с гепатитом C. Около 50 000 человек включены сегодня в процесс лечения. Скрининг - очень важный компонент, для того, чтобы мы были успешными в борьбе с этой болезнью… Хотелось бы отметить, что в 2020 году, когда мы завершим эффективное внедрение этой стратегии, Грузия может стать первой страной, успешно справившейся с вирусным заболеванием с точки зрения его элиминации и полного искоренения. Это будет уникальный успех, дающий надежду другим народам», - заявил Бахтадзе.















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