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Безвизовым сообщение с Европой граждане Грузии воспользовались почти 358 тысяч раз


29.07.2018   12:59
За 14 месяцев после отмены виз для поездок в Европу в странах Шенгенской зоны побывали более 255,4 тысячи граждан Грузии. Об этом журналистам сообщила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава.

Всего возможностью посетить Европу без виз воспользовались 255 тысяч 429 граждан Грузии. За год и два месяца они совершили 357 тысяч 990 поездок в страны ЕС.

Что касается числа граждан, нарушивших безвизовый режим, то, по словам Хулордава, пока точных данных они не получили. Вместе с тем, известно, что за год действия безвизового режима количество нарушителей находилось в пределах 10%.

Безвизовым режимом со странами Евросоюза граждане Грузии пользуются с 28 марта 2017 года. Речь идет о краткосрочных поездках в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) для туристических, деловых, а также гостевых визитов.






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