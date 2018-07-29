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В Адигени избили мажоритарного депутата от «Европейской Грузии»


29.07.2018   15:58
В Адигени над мажоритарным депутатом от «Европейской Грузии» Зурабом Шаинидзе учинили физическую расправу, - заявил председатель адигенской организации партии Симон Парунашвили. По его словам, с Зурабом Шаинидзе расправились сторонники «Грузинской мечты» и это не было случайным.

«Подобное случалось и раньше. Это приняло систематический характер. Из небольшого инцидента все перерастает в большую драку.

Вчера был праздник Шуамтоба. Молодежь играла в футбол. Драка произошла именно там. Наш депутат, его сын и их родственники стояли неподалеку. Зураб Шаинидзе захотел разнять дерущихся. В итоге драка прекратилась, молодежь успокоилась и все ждали автомобиля, чтобы уехать в другое село. В это время пришли 50 вооруженных дубинками лиц и начали избивать этих людей. У самого Зураба Шаинидзе разбита голова. Повреждения получил и его сын», - заявил Симон Парунашвили.






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