Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эрдоган: США могут потерять надежного союзника в лице Турции


29.07.2018   16:06
По меньшей мере десять человек погибли Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты могут потерять надежного союзника в лице Турции, передает газета Haberturk.

Так он прокомментировал позицию Турции относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона. Кроме того, Эрдоган назвал всю эту ситуацию психологической войной.

«Мы не отступим в связи с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона», - цитирует издание слова турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что Анкара просила у Вашингтона помощи в возвращении из Израиля турецкой актрисы Эбру Озкан. «Эбру была отпущена на свободу, но ее паспорт конфисковали. Мы спросили, можно ли помочь ее возвращению в Турцию, передав паспорт американцам?» - сказал турецкий президент. При этом он отметил, что Турция не обещала, что вернет Брансона США.

Турецкий лидер также пригрозил США судом, если Анкаре не поставят истребители пятого поколения F-35. Ранее Конгресс собирался приостановить поставку истребителей из-за планов Турции купить еще и российские ракетные системы С-400.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Основанная «ТБС группой» винная компания будет в привилегированном положении во время получения займа
Вкладчики «МБА - Грузия» смогут получить свои депозиты в отделении «Либерти банка»
Грузинский «TBC Bank» заключил соглашение о слиянии с азербайджанским «Nikoil Bank»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая партия Грузии своего кандидата в президенты выдвигать не будет
В направлении регионального управления в администрации правительства создается новая служба, которую возглавит Созар Субари
Мирзоян: Армения автоматически стала страной, не соответствующей критериям программы «Вызовы тысячелетия»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна