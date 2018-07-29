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Эрдоган: США могут потерять надежного союзника в лице Турции
29.07.2018 16:06
По меньшей мере десять человек погибли Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты могут потерять надежного союзника в лице Турции, передает газета Haberturk.
Так он прокомментировал позицию Турции относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона. Кроме того, Эрдоган назвал всю эту ситуацию психологической войной.
«Мы не отступим в связи с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона», - цитирует издание слова турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что Анкара просила у Вашингтона помощи в возвращении из Израиля турецкой актрисы Эбру Озкан. «Эбру была отпущена на свободу, но ее паспорт конфисковали. Мы спросили, можно ли помочь ее возвращению в Турцию, передав паспорт американцам?» - сказал турецкий президент. При этом он отметил, что Турция не обещала, что вернет Брансона США.
Турецкий лидер также пригрозил США судом, если Анкаре не поставят истребители пятого поколения F-35. Ранее Конгресс собирался приостановить поставку истребителей из-за планов Турции купить еще и российские ракетные системы С-400.
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