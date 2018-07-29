«Грузинская мечта» утверждает, что инцидент в Адигени возник на бытовой почве

29.07.2018 19:09 Пресс-служба политического объединения «Грузинская мечта – демократическая Грузия» прокомментировала инцидент, произошедший в Адигени.



В пресс-службе партии поясняют, что инцидент возник на бытовой почве, а какие-либо политические мотивы исключены.



«Политическое объединение отстраняется от всяческого насилия и исключает политическую расправу над кем-либо. Выражаем надежду, что расследование, начатое в связи с этим фактом, установит истину и виновные лица будут наказаны», - говорится в заявлении партии.



Напомним, что по словам председателя адигенской организации партии Симона Парунашвили, сторонники «Грузинской мечты» учинили над мажоритарным депутатом от «Европейской Грузии» Зурабом Шаинидзе физическую расправу.



МВД начало расследование по факту произошедшего в Адигени физического противостояния, по статье насилие.















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