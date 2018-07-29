Трамп пригрозил «заморозить» работу правительства США

29.07.2018 23:36 Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может приостановить работу правительства, если демократы не поддержат законодательство по охране границ страны, которое включает и строительство стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп написал в Twittter.



"Я буду готов "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает и строительство стены", - заявил президент США.



При этом он призвал перейти к "миграционной системе, основанной на заслугах". "Необходимо избавиться от лотереи, от практики "поймал и отпустил» и наконец перейти к миграционной системе, основанной на заслугах. Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну", - заявил Трамп.



Как сообщалось, после инаугурации в январе 2017 года Трамп подписал указ об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.



В марте Конгресс США одобрил бюджет, в котором вместо 25 миллиардов долларов, которые просила администрация президента США на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели одобрили лишь 1,6 млрд. долл.



Позже Трамп заявил, что намерен требовать увеличить финансирование антимигрантского проекта.

















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