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Трамп пригрозил «заморозить» работу правительства США
29.07.2018 23:36
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может приостановить работу правительства, если демократы не поддержат законодательство по охране границ страны, которое включает и строительство стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп написал в Twittter.
"Я буду готов "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает и строительство стены", - заявил президент США.
При этом он призвал перейти к "миграционной системе, основанной на заслугах". "Необходимо избавиться от лотереи, от практики "поймал и отпустил» и наконец перейти к миграционной системе, основанной на заслугах. Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну", - заявил Трамп.
Как сообщалось, после инаугурации в январе 2017 года Трамп подписал указ об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.
В марте Конгресс США одобрил бюджет, в котором вместо 25 миллиардов долларов, которые просила администрация президента США на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели одобрили лишь 1,6 млрд. долл.
Позже Трамп заявил, что намерен требовать увеличить финансирование антимигрантского проекта.
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