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Маккейн предложил лишить президента США права на вывод страны из НАТО


30.07.2018   10:51
Джон Маккейн выступает с инициативой лишить президента США права на вывод страны из НАТО. Сенатор представил законопроект, согласно которому, США не смогут покинуть Североатлантической альянс без разрешения Сената. Инициативу поддерживают несколько сенаторов-демократов.

Маккейн считает, что на саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп обошелся с союзниками плохо.

По словам сенатора, «в течение 70 лет союзники НАТО приносили жертву за демократический мир, который основан на безопасности, защите прав человека и верховенстве закона». Сенатор отметил, что НАТО внесла значительный вклад в укрепление США.

Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что он мог вывести США из альянса, если бы союзники не согласились на увеличение военных расходов.






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