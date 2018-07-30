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Маккейн предложил лишить президента США права на вывод страны из НАТО
30.07.2018 10:51
Джон Маккейн выступает с инициативой лишить президента США права на вывод страны из НАТО. Сенатор представил законопроект, согласно которому, США не смогут покинуть Североатлантической альянс без разрешения Сената. Инициативу поддерживают несколько сенаторов-демократов.
Маккейн считает, что на саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп обошелся с союзниками плохо.
По словам сенатора, «в течение 70 лет союзники НАТО приносили жертву за демократический мир, который основан на безопасности, защите прав человека и верховенстве закона». Сенатор отметил, что НАТО внесла значительный вклад в укрепление США.
Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что он мог вывести США из альянса, если бы союзники не согласились на увеличение военных расходов.
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