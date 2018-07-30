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В Еврокомиссии призвали расследовать вмешательство РФ
30.07.2018 11:31
Глава либералов в Европарламенте и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что Европе нужен «свой прокурор Роберт Мюллер», который в США ведет расследование о вмешательстве России в выборы президента.
По словам евродепутата, ЕС должен немедленно приступить к расследованию кампаний по дезинформации, проводимых Россией в Интернете и соцсетях.
«Европе нужен собственный Мюллер, чтобы исследовать масштабы российских кампаний дезинформации и других нападений на наши демократии. В сентябре я подтолкну Европарламент к таким мерам по очистке наших интернет- и социальных сетей. Пришло время отбиваться!» — написал он в Twitter.
Накануне президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора, ведущего дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2016 году, в наличии конфликта интересов. Глава государства заявил, что у него с Мюллером были «очень неприятные и спорные бизнес-отношения».
Роберт Мюллер с мая 2017 года ведет расследование событий вокруг выборов президента США с целью установить, имел ли место сговор между штабом Трампа и Россией.
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