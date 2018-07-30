Президент Грузии поздравил теннисиста Николоза Басилашвили

30.07.2018 12:04 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил грузинского теннисиста Николоза Басилашвили с победой в финале Открытого чемпионата Германии, призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона евро.



26-летний спортсмен впервые заполучил титул Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграв действующего чемпиона турнира, аргентинца Леонардо Майера.



«Николоз Басилашвили победитель открытого чемпионата Германии. Поздравляю грузинского теннисиста с первым чемпионством и желаю ему успехов в будущих турнирах!», — написал президент на своей странице в фейсбуке.

После победы в первом сете (6:4), Басилашвили уступил второй сет (0:6), а в решающем сете выдал настоящую битву. При счете 5:5, Ника выиграл подачу соперника и одержал победу 7:5.



Из призового фонда Открытого чемпионата Германии грузинский спортсмен получит 350 тысяч евро.



Победа на турнире в Гамбурге стала самым большим достижением для грузинского тенниса после обретения Грузией независимости. До сих пор наивысшим достижением Грузии считалась игра Александра Метревели в финале Уимблдонского турнира в 1973 году. Тогда грузинский теннисист уступил Яну Кодешу из Чехословакии.



Открытый чемпионат Германии проходил в Гамбурге с 21 по 29 июля. Наиболее титулованным участником турнира стал Роджер Федерер, выигрывавший в Гамбурге четыре раза.



Теннисный турнир в Гамбурге проводится с 1892 года, являясь старейшим и крупнейшим в Германии. В 1912 году Международная федерация тенниса приравняла его по статусу к турнирам Большого шлема. С 2009 года он относится к категории АТР 500.















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