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Вольский подтвердил, что наиболее вероятным кандидатом в президенты от ГМ является Зурабишвили
30.07.2018 12:08
«Есть достаточно твердое мнение поддержать Саломэ Зурабишвили, или вообще не включаться в этот процесс» – заявил журналистам один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольски в ответ на вопрос о кандидате в президенты.
По его словам, в команде не принято окончательное решение в связи с кандидатом. По словам Вольского, в "Грузинской мечте" есть мнение, выдвинуть кандидата из своей же команды.
"На сегодня я ничего не могу подтвердить вам. Идут консультации. Есть достаточно твердое мнение поддержать Саломэ Зурабишвили, или вообще не включаться в этот процесс, но пока ничего решительно не могу сказать. В команде пока персонализация не произошла. Некоторые думают, что у нас есть достаточно ресурса, чтобы выдвинуть кандидата из рядов партии. А также есть достаточно твердое и интересное мнение, что у партии есть крепкие рычаги управления, и необходимо это сбалансировать"- заявил Гия Вольски.
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