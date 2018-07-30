Вольский подтвердил, что наиболее вероятным кандидатом в президенты от ГМ является Зурабишвили

30.07.2018 12:08 «Есть достаточно твердое мнение поддержать Саломэ Зурабишвили, или вообще не включаться в этот процесс» – заявил журналистам один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольски в ответ на вопрос о кандидате в президенты.



По его словам, в команде не принято окончательное решение в связи с кандидатом. По словам Вольского, в "Грузинской мечте" есть мнение, выдвинуть кандидата из своей же команды.



"На сегодня я ничего не могу подтвердить вам. Идут консультации. Есть достаточно твердое мнение поддержать Саломэ Зурабишвили, или вообще не включаться в этот процесс, но пока ничего решительно не могу сказать. В команде пока персонализация не произошла. Некоторые думают, что у нас есть достаточно ресурса, чтобы выдвинуть кандидата из рядов партии. А также есть достаточно твердое и интересное мнение, что у партии есть крепкие рычаги управления, и необходимо это сбалансировать"- заявил Гия Вольски.

















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