Иванишвили пытается реанимировать в Грузии режим ЦК КПСС - Вахтанг Дзабирадзе

30.07.2018 12:15 Экс-премьер, а ныне — председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили пытается реанимировать в Грузии режим правления ЦК КПСС, внедренный в свое время в СССР. Об этом в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») под названием «Боюсь, чтобы мы не получили реанимацию ЦК в стране» заявил грузинский эксперт Вахтанг Дзабирадзе.



«Когда Иванишвили покидал пост в правительстве, я еще тогда сказал, что это был неправильный шаг, и это, к сожалению, оправдалось. После этого я постоянно говорил, что он должен вернуться, и он вернулся, но не туда, откуда реально управляется страна. Короче говоря, он вернулся неправильно. В том же интервью (интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии — прим. ред.) он заявил, что в партии будут созданы советы по вопросам экономики, бизнеса, культуры и так далее, и в этих советах кроме членов партии будут участвовать и министры. Это шокирующее заявление. Если он действительно сделает так, мы получим не то демократическую страну, но реанимацию ЦК, и я реально боюсь этого», — заявил эксперт.



Он пояснил, что в период коммунистического режима в стране существовал Центральный комитет партии и существовало правительство. На ЦК партии никакие обязательства не налагались, но ему поручался контроль над деятельностью правительства, и он имел право назначать и увольнять всех, кого пожелает.



«Выходит, что мы движемся к этой системе. Надеюсь, он (Иванишвили) этого не сделает. Иванишвили должен вернуться туда, откуда реально будет управлять страной, то есть стать премьером. А потом уже может создавать группы советников, советы и все, что пожелает, но ответственность он должен взять на себя. Только так можно остановить процессы, движущиеся в плохом направлении», — отметил эксперт.



А направление это, по его мнению, ведет страну к очередному взрыву, подобному тем, что произошли в 2003 году («революция роз») и 2012 году (победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах 1 октября), а правящую партию «Грузинская мечта» — к распаду на отдельные группы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

