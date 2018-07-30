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Саломэ Зурабишвили ждет окончательного согласия ГМ к президентским выборам - СМИ


30.07.2018   13:11
К президентским выборам Саломэ Зурабишвили ждет окончательного согласия от "Грузинской мечты", и планирует предвыборную кампанию. По информации "Рустави 2", Саломэ Зурабишвили уже начала консультации с PR группами, и планировать избирательную кампанию к президентскому марафону.

Неофициально Зурабишвили помогает PR-группа, заботящаяся об имидже "Грузинской мечты". Из-за новой политической реальности Зурабишвили практически отошла от старой деятельности, и сегодня не присутствовала на заседании следственной комиссии, а также не была в парламенте.

В медиа распространилась информация, что Зурабишвили уже встретилась с Бидзиной Иванишвили, и было окончательно согласовано, что по поддержке "Грузинской мечты" она примет участие в президентских выборах в статусе независимого кандидата.

Подавляющая часть парламентской команды "Грузинской мечты" требовала, чтобы на президентских выборах правящая команда представила свою кандидатуру, и избрать его из парламентского списка, но в конечном итоге перевесило слово Бидзины Иванишвили.

Оппозиция считает "игрой в демократию" ход Бидзины Иванишвили поддержать независимого кандидата.

По неофициальной информации Бидзина Иванишвили думал о двух кандидатах в президенты, Саломэ Зурабишвили и Тее Цулукиани, но окончательный выбор пал на Зурабишвили.

По словам экспертов, одним из критериев Иванишвили для отбора кандидатов в президенты являются тесные связи с Францией.

У "мечты" остается всего несколько дней, чтобы объявить свое решение по кандидату в президенты.

Большая часть кабинета министров хочет, чтобы правящая партия поддержала независимого кандидата. В партии говорят, что консультации находятся в заключительной фазе, и решение будет объявлено на заседании большинства.







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