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Бывший член политсовета «Грузинской мечты» организовывает оппозиционное движение


30.07.2018   13:50
Бывший член политического совета коалиции «Грузинская мечта» Армаз Ахвледиани планирует организовать масштабное оппозиционное народное движение, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Ахвледиани со скандалом покинул правящую партию в мае 2016 года, после того, как несколько месяцев открыто критиковал деятельность «Грузинской мечты».

Он не уточняет, когда именно начнутся акции протеста, однако, по его словам, они начнутся в Батуми.

Ахвледиани подчеркивает, что люди объединятся из-за протеста против политики властей и сложившейся «преступной системы».

«Начинается качественно новое движение, движение, где решающее слово будет за народом. Народ просто устал от этой несправедливости, коррумпированного окружения и того, что власти постоянно поворачиваются к нему спиной «, — заявил Ахвледиани.

«Для нас важно, чтобы этот процесс начался с регионов, именно из тех мест, где людей притесняют больше всего», — отметил политик.

В середине июля несколько оппозиционных партии выдвинули Армаза Ахвледиани в качестве кандидата на пост председателя правительства Аджарии. Его кандидатуру поддержали партия экс-спикера парламента Давида Усупашвили «Движение строительства», «Свободные демократы», созданное Михеилом Саакашвили «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», партия экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе «Демократическое движение» и «Демократическая Грузия».

Между тем президент Грузии Георгий Маргвелашвили не использовал возможность представить Верховному совету Аджарии кандидатуру от оппозиции. Его выбор пал на кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» — директора Фонда развития энергетики Грузии Торнике Рижвадзе, — именно он был выдвинут главой государства и утвержден на пост главы правительства автономной республики.






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