Спикер парламнета встретился с представителем UNICEF в Грузии

30.07.2018 14:38 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с представителем Детского Фонда ООН (UNICEF) в Грузии Лейлой Омар Гад.



По информации пресс-службы администрации парламента Грузии, на встрече говорили о деятельности Детского фонда ООН и подвели итоги сотрудничества.



Ираклий Кобахидзе поблагодарил Лейлу Омар Гад за работу и личные усилия.



Внимание было уделено тяжелому положению с точки зрения защиты прав детей на оккупированных территориях и важности участия Детского фонда ООН в этом направлении.



Председатель парламента Грузии и представитель UNICEF также говорили об осуществленных и запланированных законодательных изменениях в сфере защиты прав детей.



Лайла Омар Гад поблагодарила председателя парламента за тесное сотрудничество. По ее словам, Детский фонд ООН продолжит активно поддерживать Грузию в будущем.



В свою очередь Ираклий Кобахидзе пожелал гостье успехов в будущем и подтвердил свою готовность к тесному сотрудничеству с Детским фондом Организации Объединенных Наций.















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