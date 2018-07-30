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Хулордава: Показатели соискателей убежища в странах Евросоюза изменились к лучшему
30.07.2018 16:15
Реальность в последнее время показывает, что показатели с точки зрения искателей убежища в странах Евросоюза изменились к лучшему, - об этом «IPN» сообщила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава.
По оценке депутата, динамика улучшилась, и тенденция направлена на снижение.
По информации председателя парламентского комитета, с момента задействования визовой либерализации, безвизовым режимом воспользовались около 255 500 граждан Грузии. По ее словам, число визитов гораздо больше – речь идет примерно о до 360 тысячах визитов. Что касается нарушителей, по сведениям Хулордава, число граждан Грузии, возвращенных с границы составляет около 1.5%.
«Соглашение о реадмисии работает очень правильно. Именно поэтому у нас нет проблемы сотрудничества с европейскими партнерами. Они видят, что государство делает все для того, чтобы не происходило нарушений режима визовой либерализации. Одно из составных этого является досконально хорошее выполнение соглашения о реадмиссии. Мы удовлетворяем все требования и предложения по поводу реадмиссии», - сообщила Хулордава «IPN».
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