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Мамука Бахтадзе встретился с послом Болгарии


30.07.2018   17:10
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Болгарии в Грузии Десиславой Ивановой.

По информации администрации правительства, глава правительства поблагодарил дипломата за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и помощи на пути интеграции в Североатлантический альянс.

На встрече подчеркнули 25-летние дипломатические отношения между Грузией и Болгарией и многолетнее сотрудничество в культурно-образовательных сферах.

Премьер также отметил, что у Грузии и Болгарии есть большой потенциал еще большего развития экономических отношений. В этом контексте стороны обсудили перспективу прямого воздушного сообщения между двумя странами.

Внимание было уделено углублению отношений в сферы образования и возможности осуществления программ по обмену.

Мамука Бахтадзе поблагодарил Болгарию поддержку с точки зрения развития государственных институтов в Грузии, а также в сфере сельского хозяйства.






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