Мамука Бахтадзе встретился с послом Болгарии

30.07.2018 17:10 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Болгарии в Грузии Десиславой Ивановой.



По информации администрации правительства, глава правительства поблагодарил дипломата за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и помощи на пути интеграции в Североатлантический альянс.



На встрече подчеркнули 25-летние дипломатические отношения между Грузией и Болгарией и многолетнее сотрудничество в культурно-образовательных сферах.



Премьер также отметил, что у Грузии и Болгарии есть большой потенциал еще большего развития экономических отношений. В этом контексте стороны обсудили перспективу прямого воздушного сообщения между двумя странами.



Внимание было уделено углублению отношений в сферы образования и возможности осуществления программ по обмену.



Мамука Бахтадзе поблагодарил Болгарию поддержку с точки зрения развития государственных институтов в Грузии, а также в сфере сельского хозяйства.















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