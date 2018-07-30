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Мамука Бахтадзе встретился с послом Болгарии
30.07.2018 17:10
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Болгарии в Грузии Десиславой Ивановой.
По информации администрации правительства, глава правительства поблагодарил дипломата за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и помощи на пути интеграции в Североатлантический альянс.
На встрече подчеркнули 25-летние дипломатические отношения между Грузией и Болгарией и многолетнее сотрудничество в культурно-образовательных сферах.
Премьер также отметил, что у Грузии и Болгарии есть большой потенциал еще большего развития экономических отношений. В этом контексте стороны обсудили перспективу прямого воздушного сообщения между двумя странами.
Внимание было уделено углублению отношений в сферы образования и возможности осуществления программ по обмену.
Мамука Бахтадзе поблагодарил Болгарию поддержку с точки зрения развития государственных институтов в Грузии, а также в сфере сельского хозяйства.
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