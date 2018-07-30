Лидер лейбористов Грузии грозит Иваншвили санкциями США

30.07.2018 17:43 В западных странах, и прежде всего в США уже начаты процедуры в связи с введением санкций против председателя «Грузинской мечты» и реального правителя Грузии Бидзины Иванишвили, заявил на брифинге 30 июля лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.



По его информации, в результате введения этих санкций будет наложен арест на все имущество Иванишвили, над чем активно работают американские конгрессмены, и прежде всего конгрессмен Рассел, который уже зарегистрировал в Конгрессе два соответствующих законопроекта.



«Сама регистрация этих биллей — огромный удар для Иванишвили не только в финансовом и инвестиционном отношении, но и в политическом аспекте, тем более что он претендует на лидерство в стране», — заявил Нателашвили.



Слова Бидзины Иванишвили о том, что правящая партия, вероятно, на предстоящих президентских выборах своего кандидата не выдвинет и поддержит независимого кандидата либо предоставит поле борьбы оппозиции, лидер грузинских лейбористов расценил как «попытку спасти свою шкуру».



«Он видит, что ему грозят санкции, и пытается подбросить нам хвост, чтобы спасти тело, то есть свои миллиарды. Этим хвостом является его заявление о том, что его партия не назовет своего кандидата или поддержит нейтрального кандидата. Независимого кандидата не существует. Он либо является носителем чьих-то политических интересов, либо сателлитом, либо управляемой кем-либо куклой», — пояснил Шалва Нателашвили.



Причиной введения санкций против Иванишвили он называет совершенные тем в прошлом преступления. Причем, обвинения против экс-премьера Грузии выдвинуты не только в США, но и во Франции, гражданином которой тот является. По информации Нателашвили, Бидзина Иванишвили незаконно получил французское гражданство, женившись на французской гражданке российского происхождения, а потом разведясь с ней без ее уведомления. Сейчас бывшая жена судится с Иванишвили, но во Франции, по заявлению Нателашвили, существует группа политиков, которая лоббирует и защищает интересы Иванишвили. Это позволяет ему избежать ответственности. Лидер лейбористов также сообщил, что Бидзина Иванишвили незаконно вел торговлю оружием, и по этому факту во Франции также было возбуждено уголовное дело.



«В 90-е годы Бидзина Иванишвили сделал миллиарды на продаже российского оружия странам Азии и Африки, и прежде всего Анголе, где шла гражданская война. Франция тогда запретила продажу оружия Анголе. Но несмотря на это, Иванишвили поставил туда истребители, танки, автоматы на 870 миллионов долларов, а в результате погибло около миллиона человек, в основном мирных жителей», — сообщил подробности сделки Нателашвили.



По его словам, по делу о продаже оружия Анголе в тот период были осуждены многие французские чиновники и политики, а Иванишвили с помощью лоббистов удалось избежать ответственности.



Причин, по которым ареста имущества Иванишвили требует конгрессмен Рассел, Нателашвили не объяснил, но ранее грузинские СМИ сообщили, что Стив Рассел потребовал от правительства США отменить выдачу виз членам правительства Грузии, заморозить их банковские счета и запретить въезд в страну из-за притеснения американских компаний в Грузии. Речь шла о компаниях Philip Morris, Frontera Resources и Georgian Manganese, у которых в период правления «Грузинской мечты» возникли проблемы с ведением бизнеса.



О том, что на предстоящих президентских выборах правящая партия «Грузинская мечта» может не выдвинуть своего кандидата и поддержать нейтрального кандидата либо уступить пост оппозиции, Бидзина Иванишвили заявил в интервью «Общественному телевидению Грузии».















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