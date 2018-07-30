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Оппозиция протестует против положения в спортивных школах
30.07.2018 17:56
Оппозиция протестует против положения в спортивных школах за заседании сакребуло в Поти.
Член потийской организации «Национального движения» Давид Хомерики заявил, что во всех школах повреждена инфраструктура и нарушены нормы безопасности.
По словам оппозиции, в то время, как существует служба по спорту, наличие дополнительных спортивных объединений является лишней затратой.
Оппозиция призывает власти к целевому расходу бюджета и просит улучить положение в спортивных школах.
Председатель сакребуло Ираклий Какулия в свою очередь считает, что этот вопрос должны решить исполнительные власти.
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