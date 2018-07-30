Оппозиция протестует против положения в спортивных школах

30.07.2018 17:56 Оппозиция протестует против положения в спортивных школах за заседании сакребуло в Поти.



Член потийской организации «Национального движения» Давид Хомерики заявил, что во всех школах повреждена инфраструктура и нарушены нормы безопасности.



По словам оппозиции, в то время, как существует служба по спорту, наличие дополнительных спортивных объединений является лишней затратой.



Оппозиция призывает власти к целевому расходу бюджета и просит улучить положение в спортивных школах.



Председатель сакребуло Ираклий Какулия в свою очередь считает, что этот вопрос должны решить исполнительные власти.















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