Работа над реформой всех пяти ступеней в сфере образования ведется активно - министр

30.07.2018 18:20 Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили заявляет, что в системе образования запланированы реформы.



Как отметил Михаил Батиашвили, на встрече с председателем парламентского комитета по юридическим вопросам Экой Беселия они обсудили реформы в направлении дошкольного образования.



По его словам, работа над реформой всех пяти ступеней в сфере образования ведется активно.



«В системе образования запланированы реформы, которые будут представлены осенью. Одним из важнейших вопросов являются реформы в направлении дошкольного образования. Наше министерство в ежедневном режиме активно сотрудничает с экспертами сферы, а также парламентом, чтобы запланированные нами реформы принесли конкретные результаты для системы образования. В министерстве сейчас идет работа по всем направлениям, в том числе с точки зрения развития дошкольного воспитания, школьного, высшего, профессионального образования и науки», — заявил Батиашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

