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Работа над реформой всех пяти ступеней в сфере образования ведется активно - министр
30.07.2018 18:20
Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили заявляет, что в системе образования запланированы реформы.
Как отметил Михаил Батиашвили, на встрече с председателем парламентского комитета по юридическим вопросам Экой Беселия они обсудили реформы в направлении дошкольного образования.
По его словам, работа над реформой всех пяти ступеней в сфере образования ведется активно.
«В системе образования запланированы реформы, которые будут представлены осенью. Одним из важнейших вопросов являются реформы в направлении дошкольного образования. Наше министерство в ежедневном режиме активно сотрудничает с экспертами сферы, а также парламентом, чтобы запланированные нами реформы принесли конкретные результаты для системы образования. В министерстве сейчас идет работа по всем направлениям, в том числе с точки зрения развития дошкольного воспитания, школьного, высшего, профессионального образования и науки», — заявил Батиашвили.
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