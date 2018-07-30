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Каладзе разрядил ситуацию - неизвестные детали противостояния Иванишвили-Квирикашвили


30.07.2018   18:39
Мажоритарный депутат Исанского района, исключенный из "Грузинской мечты" Давид Чичинадзе вспоминает новые детали закрытого заседания большинства, проведенного месяц назад. Напомним, на этой встрече друг другу противостояли бывшие премьеры Бидзина Иванишвили и Георгий Квирикашвили.

"Ту встречу, думаю, Квирикашвили не должен был устраивать. Она для всех нас была оскорбительной. Он сам был ее инициатором. Во-первых, когда его назначали, большинство не собиралось, и не согласовывали, это решили один на один, в таком случае, когда что-то нарушается, надо урегулировать так же один на один. Когда он выступил на заседании большинства, сейчас говорят, якобы кто-то как-то возразил… Не знаю, там выступили три министра, Леван Коберидзе, Саша (Александр) Ерквания, которые защитили Квирикашвили. Каладзе просто разрядил ситуацию, поступил достаточно дипломатично. Если "Грузинская мечта" должна кого-либо благодарить, что сегодня нет брожения, это заслуга Каладзе, в тот момент он всем дал выход. Так же как и на следующий день, мне не было приятно говорить, но там было условие, чтобы команда сказала мне уйти. Они даже тогда молчали"- заявил Давид Чичинадзе в передаче Инги Григолия "Реакция".

Сегодня становится известно, что Чичинадзе обжалует решение "тройки" "мечты". Как заявил депутат агентству "Ньюпост", решение об его исключении он обжалует в политсовете.

"На политсовете будет видна позиция всех. Это не та процедура, чтобы пять человек что-то решили, а шестой, новый отец "грузинской демократии" Закария Куцнашвили, и коллективные Зардиашвили решили озвучить это. Политсовету решать, когда они соберутся, и рассмотрят этот вопрос… Что касается парламентского большинства, я и так остаюсь там"- говорит депутат.

По словам Давида Чичинадзе, он остается в рядах большинства.







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