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Потребление марихуаны может быть запрещено в некоторых местах несмотря на отмену санкций
30.07.2018 18:42
Несмотря на отмену санкций за потребление марихуаны в некоторых местах, возможно, будет установлена административная ответственность.
Сегодняшнее решение конституционного суда Грузии, по которому все санкции на потребление марихуаны были отменены, предусматривает определенные исключения в случае, когда факт потребления создает угрозу третьим лицам.
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"Конституционный суд отметил, что установление ответственности за потребление марихуаны соответствует конституции в случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозу третьим лицам. Как пример, суд посчитал оправданным установление ответственности за потребление марихуаны, когда это действие имеет место в учебных, воспитательных, и образовательных учреждениях, в местах общественного сбора некоторого рода, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т. д."- сказано в решении конституционного суда.
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