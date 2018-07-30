Вашадзе: Дипотношений между Грузией и Россией не будет, пока не будет восстановлена территориальная целостность

30.07.2018 19:40



Разговор начался с темы об обвинениях в адрес правительства Михеила Саакашвили в том, что якобы оно виновно в начале августовской войны 2008 года.



Вашадзе: Дискуссия по поводу того, кто развязал эту войну и в чьих интересах она была неуместна. После того, как в апреле 2008 года в Бухаресте Североатлантический альянс принял формулировку, что Грузия и Украина станут членами НАТО, вопрос о войне был решен. Руководство РФ с того момента было убеждено, что осенью 2008 года или на министериале или на специальном заседании Грузия и Украина, что еще страшней для Москвы, получат ПДЧ.



Что касается безответственных или просто дурацких заявлений некоторых грузинских политиков, в кавычках, они свой пыл поумерили. После того как международные суды ведут расследования в конкретном направлении, они поняли, что были мягко говоря не правы. Что касается доклада Тальявини, получился обыкновенный европейский трюк, когда «и вашим и нашим» заложено в преамбуле сорокастраничной, а грузинская интерпретация событий в правовой пятистраничной части. Ни в Грузии, ни в России профессионалы, а тем более рядовые граждане обе части не читали. Они читали только вводную часть политическую, а читать надо именно правовую часть, где со ссылками на соответствующие нормы международного права объясняется кто, как, зачем развязал военно-террористическую агрессию против Грузии. В Москве тогда считали, что единственный способ остановить стремительный ход Грузии в НАТО – военная агрессия. Получилось, что получилось. Россия 26 августа признала так называемую независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Получила два чемодана без ручки. Оказалась в неприглядной компании Никарагуа, Венесуэлы и Науру и теперь и Сирии, что очень «важно» для международного признания этих оккупированных регионов и закончила сюжет тем, что загнала и Грузию и Россию в тоннель, откуда непонятно как выбираться.



Григол Вашадзе также прокомментировал предложение представителя МИД России Марии Захаровой восстановить отношения с Россией и позицию, что шаг должна сделать Грузия.



Вашадзе: Нет на свете дипломата, который бы не считал, что самый худой мир лучше самой хорошей войны. Если теоретически начинается движение к урегулированию – это хорошо. Только, к сожалению, из-за политики России с 1990 го года мы находимся в таком тупике, что не понятно – даже если Грузия захочет сделать первый шаг, то какой мы можем сделать шаг?! Давайте представим, что самый промосковский политик сидит в резиденции президентской или резиденции премьер-министра Грузии и мы решили, что это не нормально, когда у двух соседних государств нет дипотношений, когда два региона одного государства оккупированы другим государством-постоянным членом ООН, ядерной державой.. Мы как-то должны на что-то вырулить. Вырулить на то, что Москва постоянно повторяет, что нужно привыкнуть к новой реальности, которая есть на Южном Кавказе, где есть 5 независимых государств – это no starter. Ни одно грузинское правительство никогда на это не согласится. А если сойдет с ума и решит на это согласиться, в медицинском смысле, то граждане их вынесут ногами вперед из их кабинетов. Если Грузия России предложит увести свои войска, увести пограничные войска ФСБ из наших регионов и дать возможность общинам разговаривать напрямую при участии объективных наблюдателей из Евросоюза, например, разместить на Псоу, например, наблюдательную миссию.. Но на это Москва никогда не пойдет. Госпожа Захарова, я это говорю без ерничества, допускаю, что она искренне этого желает, но дипломатическоих отношений между Грузией и Россией не будет, пока не будет восстановлена территориальная целостность.



Вернет ли Россия территории, если Грузия согласится с внеблоковым статусом?



Вашадзе: Это смешно. Российские условия заключаются в следующем: Дорогие, у нас была война. Эти государства теперь независимые в кавычках. К этой мысли надо привыкнуть. Если отталкиваться от этого и двигаемся в будущее, то хорошие отношения у нас будут только при том условии, что плюс к тому, с чем вы уже примирились, вы станете нейтральным государством. Но этого не достаточно. Вы станете нейтральным государством, вы не будете осуществлять транспортировку энергоносителей без разрешения России, вы не будете иметь суверенную внешнюю политику. Даже если бы Россия искренне хотела бы урегулировать ситуацию, я не представляю какое бы реалистичное предложение они могли бы сделать Грузии, а Грузия никакого шага вперед не только не хочет сделать, но и не может. В дипломатии лучше всего, когда у тебя есть выбор, а внешняя политика Грузии и внешняя политика России по отношению друг к другу – это тоннель. Никакого выхода не видно и никакого света нет.



О саммите НАТО



Вашадзе: Саммит НАТО был действительно супер неуспешный и в этом надо винить наше правительство, а не наших союзников по НАТО, потому что для того, чтобы подготовить успешный саммит, для этого надо ежедневно работать. Работать не в Брюсселе, а в столицах стран Альянса. Все эти вояжы в Брюссель и выступления перед камерами – это замечательная часть работы, но далеко не вся работа и не ее большая часть. Большая часть - это работа во всех столицах, когда у твоих союзников есть четкое понимание, что ты в отношениях с НАТО руководствуешься тремя R по-английски. Решимость, терпение и ответственность. Если ты считаешь, что встреча с генсеком НАТО или периодические упражнения в ораторском искусстве в Брюсселе - это работа, это не работа. Но даже всеобъемлющий пакет, который нами был получен, этим правительством и спасибо им, там есть практически все элементы, которые являются составляющими ПДЧ и соответсвующим образом дело осталось только за политическим решением, которое нам всем придется принимать, когда откроется окно возможностей. Поверьте мне, это окно обязательно откроется. Но надо помнить, что к этому открытию окна надо готовиться, как это делали наши друзья из Балтии.



- Не станет ли негативная реакция Путина причиной не принять Грузию в альянс?



Вашадзе: Нет, не станет. Тактически Россия часто выигрывает, но стратегически - всегда проигрывает. Россия сейчас встряла в такое проитивостояние с западом, которое ей не выиграть.



Об отношениях с США



Вашадзе: США не выбирают в союзники правительства, США не выбирают в союзники администрации, для США союзники – это народ. То что мы для себя хотим не представляет угрозу ни для кого. Соответсвующим образом демократический запад не может не быть нашим союзником. У нас бывают периоды спада дипломатической активности, но мы своей цели достигнем. Поменьше эмоций и побольше работы. Вот все время говорят: эти реформы демократические до каких пор мы будем проводить в Грузии? До тех пор, пока мы никому не дадим возможность узурпировать власть, кем бы этот человек не был. Это для наших детей и для нас тоже.



- Если вы выиграете на выборах и станете президентом, какое будет ваше предложение по урегулированию конфликта и реинтеграции оккупированных территорий?



Вашадзе: Совершенно искренне скажу, что я бы не с этого начинал. Я бы сказал грузинскому обществу, что все, кто не хотят, чтобы 50.000 детей голодали, чтобы 1 миллион людей жили в бедности, чтобы 400.000 человек не находились на социальном вспомоществовании со стороны государства.. и только в столице Грузии 40.000 человек не ходили бы в бесплатные столовые, где их кормят за лари и шестнадцать тетри, все, кто хочет членства в ЕС и НАТО, кто хочет построить такое общество, где мы никогда-никогда больше не дадим возможность никому узурпировать власть – мы все союзники. Давайте все достигнем такого национального консенсуса, как балтийские общества в начале 90-х. Добьемся и достигнем поставленных целей, а потом будем дискутировать. Вот эти задачи неотложные. А что касается России – искренне я скажу: это исключительно выбор России иметь ли в лице Грузии спокойного, доброжелательного, демократического, миролюбивого соседа.







Экс-министр иностранных дел Грузии, кандидат в президенты Григол Вашадзе в эксклюзивном интервью для проекта грузинской телекомпании STV « Пограничная ZONA ».Разговор начался с темы об обвинениях в адрес правительства Михеила Саакашвили в том, что якобы оно виновно в начале августовской войны 2008 года.Дискуссия по поводу того, кто развязал эту войну и в чьих интересах она была неуместна. После того, как в апреле 2008 года в Бухаресте Североатлантический альянс принял формулировку, что Грузия и Украина станут членами НАТО, вопрос о войне был решен. Руководство РФ с того момента было убеждено, что осенью 2008 года или на министериале или на специальном заседании Грузия и Украина, что еще страшней для Москвы, получат ПДЧ.Что касается безответственных или просто дурацких заявлений некоторых грузинских политиков, в кавычках, они свой пыл поумерили. После того как международные суды ведут расследования в конкретном направлении, они поняли, что были мягко говоря не правы. Что касается доклада Тальявини, получился обыкновенный европейский трюк, когда «и вашим и нашим» заложено в преамбуле сорокастраничной, а грузинская интерпретация событий в правовой пятистраничной части. Ни в Грузии, ни в России профессионалы, а тем более рядовые граждане обе части не читали. Они читали только вводную часть политическую, а читать надо именно правовую часть, где со ссылками на соответствующие нормы международного права объясняется кто, как, зачем развязал военно-террористическую агрессию против Грузии. В Москве тогда считали, что единственный способ остановить стремительный ход Грузии в НАТО – военная агрессия. Получилось, что получилось. Россия 26 августа признала так называемую независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Получила два чемодана без ручки. Оказалась в неприглядной компании Никарагуа, Венесуэлы и Науру и теперь и Сирии, что очень «важно» для международного признания этих оккупированных регионов и закончила сюжет тем, что загнала и Грузию и Россию в тоннель, откуда непонятно как выбираться.Григол Вашадзе также прокомментировал предложение представителя МИД России Марии Захаровой восстановить отношения с Россией и позицию, что шаг должна сделать Грузия.: Нет на свете дипломата, который бы не считал, что самый худой мир лучше самой хорошей войны. Если теоретически начинается движение к урегулированию – это хорошо. Только, к сожалению, из-за политики России с 1990 го года мы находимся в таком тупике, что не понятно – даже если Грузия захочет сделать первый шаг, то какой мы можем сделать шаг?! Давайте представим, что самый промосковский политик сидит в резиденции президентской или резиденции премьер-министра Грузии и мы решили, что это не нормально, когда у двух соседних государств нет дипотношений, когда два региона одного государства оккупированы другим государством-постоянным членом ООН, ядерной державой.. Мы как-то должны на что-то вырулить. Вырулить на то, что Москва постоянно повторяет, что нужно привыкнуть к новой реальности, которая есть на Южном Кавказе, где есть 5 независимых государств – это no starter. Ни одно грузинское правительство никогда на это не согласится. А если сойдет с ума и решит на это согласиться, в медицинском смысле, то граждане их вынесут ногами вперед из их кабинетов. Если Грузия России предложит увести свои войска, увести пограничные войска ФСБ из наших регионов и дать возможность общинам разговаривать напрямую при участии объективных наблюдателей из Евросоюза, например, разместить на Псоу, например, наблюдательную миссию.. Но на это Москва никогда не пойдет. Госпожа Захарова, я это говорю без ерничества, допускаю, что она искренне этого желает, но дипломатическоих отношений между Грузией и Россией не будет, пока не будет восстановлена территориальная целостность.Вашадзе: Это смешно. Российские условия заключаются в следующем: Дорогие, у нас была война. Эти государства теперь независимые в кавычках. К этой мысли надо привыкнуть. Если отталкиваться от этого и двигаемся в будущее, то хорошие отношения у нас будут только при том условии, что плюс к тому, с чем вы уже примирились, вы станете нейтральным государством. Но этого не достаточно. Вы станете нейтральным государством, вы не будете осуществлять транспортировку энергоносителей без разрешения России, вы не будете иметь суверенную внешнюю политику. Даже если бы Россия искренне хотела бы урегулировать ситуацию, я не представляю какое бы реалистичное предложение они могли бы сделать Грузии, а Грузия никакого шага вперед не только не хочет сделать, но и не может. В дипломатии лучше всего, когда у тебя есть выбор, а внешняя политика Грузии и внешняя политика России по отношению друг к другу – это тоннель. Никакого выхода не видно и никакого света нет.Вашадзе: Саммит НАТО был действительно супер неуспешный и в этом надо винить наше правительство, а не наших союзников по НАТО, потому что для того, чтобы подготовить успешный саммит, для этого надо ежедневно работать. Работать не в Брюсселе, а в столицах стран Альянса. Все эти вояжы в Брюссель и выступления перед камерами – это замечательная часть работы, но далеко не вся работа и не ее большая часть. Большая часть - это работа во всех столицах, когда у твоих союзников есть четкое понимание, что ты в отношениях с НАТО руководствуешься тремя R по-английски. Решимость, терпение и ответственность. Если ты считаешь, что встреча с генсеком НАТО или периодические упражнения в ораторском искусстве в Брюсселе - это работа, это не работа. Но даже всеобъемлющий пакет, который нами был получен, этим правительством и спасибо им, там есть практически все элементы, которые являются составляющими ПДЧ и соответсвующим образом дело осталось только за политическим решением, которое нам всем придется принимать, когда откроется окно возможностей. Поверьте мне, это окно обязательно откроется. Но надо помнить, что к этому открытию окна надо готовиться, как это делали наши друзья из Балтии.- Не станет ли негативная реакция Путина причиной не принять Грузию в альянс?Вашадзе: Нет, не станет. Тактически Россия часто выигрывает, но стратегически - всегда проигрывает. Россия сейчас встряла в такое проитивостояние с западом, которое ей не выиграть.Вашадзе: США не выбирают в союзники правительства, США не выбирают в союзники администрации, для США союзники – это народ. То что мы для себя хотим не представляет угрозу ни для кого. Соответсвующим образом демократический запад не может не быть нашим союзником. У нас бывают периоды спада дипломатической активности, но мы своей цели достигнем. Поменьше эмоций и побольше работы. Вот все время говорят: эти реформы демократические до каких пор мы будем проводить в Грузии? До тех пор, пока мы никому не дадим возможность узурпировать власть, кем бы этот человек не был. Это для наших детей и для нас тоже.Вашадзе: Совершенно искренне скажу, что я бы не с этого начинал. Я бы сказал грузинскому обществу, что все, кто не хотят, чтобы 50.000 детей голодали, чтобы 1 миллион людей жили в бедности, чтобы 400.000 человек не находились на социальном вспомоществовании со стороны государства.. и только в столице Грузии 40.000 человек не ходили бы в бесплатные столовые, где их кормят за лари и шестнадцать тетри, все, кто хочет членства в ЕС и НАТО, кто хочет построить такое общество, где мы никогда-никогда больше не дадим возможность никому узурпировать власть – мы все союзники. Давайте все достигнем такого национального консенсуса, как балтийские общества в начале 90-х. Добьемся и достигнем поставленных целей, а потом будем дискутировать. Вот эти задачи неотложные. А что касается России – искренне я скажу: это исключительно выбор России иметь ли в лице Грузии спокойного, доброжелательного, демократического, миролюбивого соседа.











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