Посол Франции передал Мамуке Бахтадзе официальное поздравление премьер-министра страны

30.07.2018 20:11 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Франции в Грузии Паскаль Менье. По информации администрации правительства, посол передал главе грузинского правительства официальное поздравление от премьер-министра Франции.



Стороны затронули имеющиеся между странами политические отношения высокого уровня и подчеркнули важность приведения в соответствие с ними экономических связей.



Посол Франции положительно оценил реформы, запланированные правительством Грузии, в том числе и по направлению инклюзивного экономического роста и развития человеческого капитала.



Акцент был сделан на важности активизации связей между бизнесами. Премьер-министр отметил, что приветствует и всегда поддержит французские инвестиции в Грузии.



Также внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии. Французский дипломат положительно оценил мирную инициативу грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которая способствует восстановлению доверия и активизации контактов между народами.



Стороны также говорили о сотрудничестве в области образования и отметили, что его углублению будет способствовать основание в Грузии французско-грузинского университета, что предусмотрено недавним соглашением между двумя странами.















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