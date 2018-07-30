|
|
Посол Франции передал Мамуке Бахтадзе официальное поздравление премьер-министра страны
30.07.2018 20:11
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Франции в Грузии Паскаль Менье. По информации администрации правительства, посол передал главе грузинского правительства официальное поздравление от премьер-министра Франции.
Стороны затронули имеющиеся между странами политические отношения высокого уровня и подчеркнули важность приведения в соответствие с ними экономических связей.
Посол Франции положительно оценил реформы, запланированные правительством Грузии, в том числе и по направлению инклюзивного экономического роста и развития человеческого капитала.
Акцент был сделан на важности активизации связей между бизнесами. Премьер-министр отметил, что приветствует и всегда поддержит французские инвестиции в Грузии.
Также внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии. Французский дипломат положительно оценил мирную инициативу грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которая способствует восстановлению доверия и активизации контактов между народами.
Стороны также говорили о сотрудничестве в области образования и отметили, что его углублению будет способствовать основание в Грузии французско-грузинского университета, что предусмотрено недавним соглашением между двумя странами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна