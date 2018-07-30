Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Франции передал Мамуке Бахтадзе официальное поздравление премьер-министра страны


30.07.2018   20:11
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Франции в Грузии Паскаль Менье. По информации администрации правительства, посол передал главе грузинского правительства официальное поздравление от премьер-министра Франции.

Стороны затронули имеющиеся между странами политические отношения высокого уровня и подчеркнули важность приведения в соответствие с ними экономических связей.

Посол Франции положительно оценил реформы, запланированные правительством Грузии, в том числе и по направлению инклюзивного экономического роста и развития человеческого капитала.

Акцент был сделан на важности активизации связей между бизнесами. Премьер-министр отметил, что приветствует и всегда поддержит французские инвестиции в Грузии.

Также внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии. Французский дипломат положительно оценил мирную инициативу грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которая способствует восстановлению доверия и активизации контактов между народами.

Стороны также говорили о сотрудничестве в области образования и отметили, что его углублению будет способствовать основание в Грузии французско-грузинского университета, что предусмотрено недавним соглашением между двумя странами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Основанная «ТБС группой» винная компания будет в привилегированном положении во время получения займа
Вкладчики «МБА - Грузия» смогут получить свои депозиты в отделении «Либерти банка»
Грузинский «TBC Bank» заключил соглашение о слиянии с азербайджанским «Nikoil Bank»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая партия Грузии своего кандидата в президенты выдвигать не будет
В направлении регионального управления в администрации правительства создается новая служба, которую возглавит Созар Субари
Мирзоян: Армения автоматически стала страной, не соответствующей критериям программы «Вызовы тысячелетия»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна