«Европейская Грузия» обвиняет Григола Вашадзе в нарешинии Брюссельского соглашения

30.07.2018 21:06 Член «Европейской Грузии», депутат Отар Кахидзе считает, что кандидат в президенты от «Единого национального движения» Григол Вашадзе нарушил соглашение, оформленное между двумя партиями в Брюсселе.



«Григол Вашадзе нарушил Брюссельское соглашение, оформленное между «Европейской Грузией» и «Национальным движением» под эгидой Европейской народной партии о том, чтобы воздерживаться от нападок по отношению друг к другу. Однако, кандидат в президенты от «Национального движения» облил нас грязью при первой же возможности», — сказал журналистам Отар Кахидзе.



По его словам, Григол Вашадзе должен конкретизировать, кого он имел в виду в своем заявлении.



«Когда он говорит, что просходили преступления и ужасы, то сначала нужно конкретизировать, что он имеет в виду, а затем нужно конкретизировать, чья именно это ответственность в «Европейской Грузии», и что вообще означает, что все эти несчастья были сделаны нами. Ответственный политик должен конкретизировать, кого он имеет в виду и что имеет в виду», — добавил Отар Кахидзе.



Кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе на встрече с жителями села Ходашени в регионе Кахети заявил следующее: «Все беды были принесены теми, кто именует себя очень «Европейской Грузией».



«Все беды были принесены теми, кто сейчас именуют себя очень «Европейской Грузией», а потом они вышли из партии, и думают, что люди забудут, кто принес эти несчасться, кто совершил эти ошибки и преступления», — об этом кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе заявил на встрече с населением села Ходашени в Кахети.



Как отметил Вашадзе, в ходе прошлогодних выборов в органы местного самоуправления «Грузинская мечта» и «Европейская Грузия» потратили много денег в Кутаиси, однако не смогли избежать второй тур выборов.



«Мы бы все равно выиграли, но они настолько все сфальсифицировали, что невозможно было участвовать в этой клоунаде», — заявил Григол Вашадзе.



Напомним, что в «Европейской Грузии» объединены те бывшие члены партии Саакашвили «Единое национальное движение», которые занимали ведущие должности в правительстве, партии и парламенте. В их числе экс-спикер парламента Давид Бакрадзе, экс-глава Совбеза Гига Бокерия, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.















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