Постановление Конституционного суда Грузии об употреблении марихуаны

30.07.2018 21:08 Конституционный суд Грузии распространяет заявление по решению в связи с употреблением марихуаны.



В постановлении говорится:



«30 июля 2018 года первая коллегия Конституционного суда Грузии удовлетворила конституционный иск граждан Грузии Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили (регистрация №1282) против парламента Грузии.



Сторона-истец оспаривала конституционность той нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества – марихуаны.



По разъяснению истцов, употребление марихуаны не представляет действием, носящим общественную опасность. В частности, оно может нанести вред только здоровью потребителя, который сам будет нести ответственность за полученный результат. Введение ответственности за такие действия, которые направлены только на вред самому себе и не несут опасных для общества результатов, не имеют ценного публичного интереса.



Сторона-ответчик отмечала, что причинами легитимности спорных норм является как защита здоровья отдельных индивидов, так и населения в целом и обеспечение общественной безопасности. С позиции ответчика, употребление марихуаны наносит вред здоровью человека и необходимо защищать население, особенно несовершеннолетних от вредных результатов для здравоохранения, которые исходят от марихуаны.



Конституционный суд Грузии отметил, что употребление марихуаны является действием, защищенным правом на свободное развитие личности. Запрет на употребление марихуаны является мероприятием, направленным против его оборота и соответственно, служит легитимной цели защиты здравоохранения потребителей. Однако, по мнению суда, роль индивидуального потребителя в содействии обороту марихуаны является очень малой. Исходя из указанного, бланкетное введение ответственности за употребление марихуаны является средством, непропорциональным в отношении защиты достижения легитимных целей и противоречит требованиям 16-ой статьи Конституции Грузии.



Вместе с тем Конституционный суд отметил, что введение ответственности за употребление марихуаны находится в соответствии с конституцией, когда конкретный факт употребления создает опасность для третьего лица. Для примера, суд считает оправданным введение ответственности за употребление марихуаны тогда, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.















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