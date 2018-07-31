МВД Грузии расследует возможное вымогательство денег за российские визы

31.07.2018 11:11



"На данном этапе проводятся следственные действия"- пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Разговор идет об информации, распространенной телекомпанией "Рустави 2", согласно которой у российского консульства с граждан Грузии брали деньги для своевременного получения визы РФ.



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По заявлению надежного источника "Рустави 2", собранные посредником деньги идут в консульство. Ежегодно консульство выдает десятки тысячи виз, официальная пошлина в среднем составляет 60 долларов, вдобавок к этому неофициальные сборы за заполнение анкеты.



Посредники находятся на прямой связи с секцией защиты интересов России. Деньги делаются на ускорении печати, на вход без очереди за один день, заполнение анкеты, получение приглашения, и за саму визу. Тарифы разные на одноразовые, шестимесячные и годичные визы. Большинство желающих поехать в Россию, как явствовал эксперимент, тратит от 300 до 550 долларов.



Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с возможным вымогательством денег с граждан Грузии у консульства России, по статье 180, что подразумевает мошенничество - заявили в МВД."На данном этапе проводятся следственные действия"- пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел.Разговор идет об информации, распространенной телекомпанией "Рустави 2", согласно которой у российского консульства с граждан Грузии брали деньги для своевременного получения визы РФ.По заявлению надежного источника "Рустави 2", собранные посредником деньги идут в консульство. Ежегодно консульство выдает десятки тысячи виз, официальная пошлина в среднем составляет 60 долларов, вдобавок к этому неофициальные сборы за заполнение анкеты.Посредники находятся на прямой связи с секцией защиты интересов России. Деньги делаются на ускорении печати, на вход без очереди за один день, заполнение анкеты, получение приглашения, и за саму визу. Тарифы разные на одноразовые, шестимесячные и годичные визы. Большинство желающих поехать в Россию, как явствовал эксперимент, тратит от 300 до 550 долларов.











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