Саломэ Зурабишвили отказывается от гражданства Франции для участия в президентских выборах

31.07.2018 12:30 По информации председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, член парламента Саломе Зурабишвили намерена отказаться от гражданства Франции. Об этом Эка Беселия заявила в разговоре с журналистами.



«Точно не могу вам сказать, но по моей информации она уже обратилась», — заявила Эка Беселия.



До сих пор распространяется информация, что Саломе Зурабишвили планирует баллотироваться на выборах президента. Не исключено, что «Грузинская мечта» поддержит ее кандидатуру.



Напомним, что у Саломе Зурабишвили двойное гражданство, что не дает ей права принимать участие в выборах президента Грузии.















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