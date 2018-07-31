Создается специальный штаб по ликвидации пожара на грузино-армянской границе

31.07.2018 12:42 Близ ТПП «Садахло» будет создан специальный штаб, который будет координировать работы по ликвидации пожара у грузино-армянской границы.



Как сообщает журналист Первого канала, представители службы спасения разбивают палатки на месте.



Вместе с тем, в целях наблюдения за очагами огня и контроля, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями использует дроны.



Пожар на горе близ грузино-армянской границы уже локализован, однако ликвидировать его пока не удается из-за сложного рельефа. Остаются несколько очагов огня. Спасатели предполагают, что на полную ликвидацию понадобится два дня.



На месте остаются 120 спасателей-пожарников.



Огонь вспыхнул вчера вечером. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на горе у грузино-армянской границе, на территории Грузии сгорела площадь в 20 га, на территории Армении – 50 га.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

