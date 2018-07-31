ЕС ввел санкции против российских компаний, строивших мост в оккупированный крым

31.07.2018 12:53 Европейский союз ввел санкции в отношении шести российских компаний, причастных к незаконному строительству моста в оккупированный Крым. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.



В санкционный список внесены три компании, подконтрольные Аркадию Ротенбергу, который является близким соратником президента России Владимира Путина: ООО "Стройгазмонтаж" и ООО "Стройгазмонтаж Мост" и ПАО "Мостотрест".



Кроме того, под санкции попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", керченский судостроительный завод "Залив", а также дорожно-строительная компания "ВАД".



"В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет рассматривает строительство Керченского моста в качестве еще одной меры, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Строительство этого моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в консолидации контроля РФ над незаконно присоединенным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", - говорится в сообщении.



Напомним, 18 июля Евросоюз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.



Как сообщал "Апостроф. Экономика", Совет ЕС 18 июня продлил санкции против России в связи с оккупацией украинского Крыма и Севастополя.



Уже 19 июля Черногория, Албания, Норвегия, Грузия и Украина присоединились к санкциям Евросоюза в отношении России.















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