Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС ввел санкции против российских компаний, строивших мост в оккупированный крым


31.07.2018   12:53
Европейский союз ввел санкции в отношении шести российских компаний, причастных к незаконному строительству моста в оккупированный Крым. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В санкционный список внесены три компании, подконтрольные Аркадию Ротенбергу, который является близким соратником президента России Владимира Путина: ООО "Стройгазмонтаж" и ООО "Стройгазмонтаж Мост" и ПАО "Мостотрест".

Кроме того, под санкции попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", керченский судостроительный завод "Залив", а также дорожно-строительная компания "ВАД".

"В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет рассматривает строительство Керченского моста в качестве еще одной меры, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Строительство этого моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в консолидации контроля РФ над незаконно присоединенным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля Евросоюз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Совет ЕС 18 июня продлил санкции против России в связи с оккупацией украинского Крыма и Севастополя.

Уже 19 июля Черногория, Албания, Норвегия, Грузия и Украина присоединились к санкциям Евросоюза в отношении России.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Основанная «ТБС группой» винная компания будет в привилегированном положении во время получения займа
Вкладчики «МБА - Грузия» смогут получить свои депозиты в отделении «Либерти банка»
Грузинский «TBC Bank» заключил соглашение о слиянии с азербайджанским «Nikoil Bank»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая партия Грузии своего кандидата в президенты выдвигать не будет
В направлении регионального управления в администрации правительства создается новая служба, которую возглавит Созар Субари
Мирзоян: Армения автоматически стала страной, не соответствующей критериям программы «Вызовы тысячелетия»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна