Грузия и Болгария высказались за развитие отношений

31.07.2018 14:53 У Грузии и Болгарии есть большой потенциал для дальнейшего развития экономических отношений, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня в ходе встречи с послом Болгарии Десиславой Ивановой, передает Синьхуа.



По информации администрации правительства, на встрече были подчеркнуты возможности развития двусторонних связей. Стороны выразили надежду, что существующее сотрудничество в будущем еще более углубится.















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