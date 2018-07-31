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Грузия и Болгария высказались за развитие отношений
31.07.2018 14:53
У Грузии и Болгарии есть большой потенциал для дальнейшего развития экономических отношений, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня в ходе встречи с послом Болгарии Десиславой Ивановой, передает Синьхуа.
По информации администрации правительства, на встрече были подчеркнуты возможности развития двусторонних связей. Стороны выразили надежду, что существующее сотрудничество в будущем еще более углубится.
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