Трамп: Все антироссийские санкции останутся в силе

31.07.2018 15:15 Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.



"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - заявил президент США, уточнив, что ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.



"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - добавил Д.Трамп.



Также он в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ.



"С США обращались очень нечестно (при финансировании НАТО - ИФ). Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России. От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация", - сказал Д.Трамп.



"Если вы спросите генсека НАТО Йенса Столтенберга, он, вероятно, скажет, что он большой фанат Трампа. Он говорил: "Нам не удавалось собирать деньги, пока не пришел Дональд Трамп", - добавил президент США.















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