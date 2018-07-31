Премьер-министр Бахтадзе и посол Германии обсудили вопросы визита Меркель в Грузию

31.07.2018 17:42 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня в администрации правительства встретился с посолом Германии Хайке Файчи, стороны обсудили вопросы визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, двусторонние отношения и основные темы повестки дня европейской и евроатлантической интеграции.



Премьер отметил, что правительство оценивает официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, как важное явление для развития двусторонних отношений, который планируется в ближайшее время.



Бахтадзе подчеркнул важную роль Германии в процессе институционального развития страны.



На встрече особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и росту немецких инвестиций в Грузии, а также — о важности образования в обеспечении устойчивого экономического развития.



Премьер-министр и посол Германии в Грузии говорили и о президентских выборах. Бахтадзе отметил, что правительство Грузии и сейчас обеспечит свободное, справедливое, прозрачное, с учетом демократических стандартов, проведение выборов президента.















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