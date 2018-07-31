|
|
Премьер-министр Бахтадзе и посол Германии обсудили вопросы визита Меркель в Грузию
31.07.2018 17:42
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня в администрации правительства встретился с посолом Германии Хайке Файчи, стороны обсудили вопросы визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, двусторонние отношения и основные темы повестки дня европейской и евроатлантической интеграции.
Премьер отметил, что правительство оценивает официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, как важное явление для развития двусторонних отношений, который планируется в ближайшее время.
Бахтадзе подчеркнул важную роль Германии в процессе институционального развития страны.
На встрече особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и росту немецких инвестиций в Грузии, а также — о важности образования в обеспечении устойчивого экономического развития.
Премьер-министр и посол Германии в Грузии говорили и о президентских выборах. Бахтадзе отметил, что правительство Грузии и сейчас обеспечит свободное, справедливое, прозрачное, с учетом демократических стандартов, проведение выборов президента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна