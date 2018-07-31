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Хухашвили: Зурабишвили многие годы была «агрессивной активисткой «Грузинской мечты»
31.07.2018 18:47
По мнению эксперта Гии Хухашвили, Саломе Зурабишвили не является независимым кандидатом, она агрессивная активистка "Грузинской мечты".
Эксперт заявил "Экспресснюс", что независимость Зурабишвили является формальной, и она будет ассоциирована как кандидат "Грузинской мечты".
"Институт президента не воспринимается как центр власти, президентство Зурабишвили может создать некоторые проблемы, но это не будет критическим с точки зрения власти.
Мягко говоря, Саломе Зурабишвили немного своенравный человек, и определенные проблемы будут, но все это больше будет походить на трагикомедию, чем на какой-либо государственный кризис. Так что я не стал бы трагически относиться к этому.
Вы верите, что Саломе Зурабишвили независимый кандидат? Она на протяжении ряда лет была очень агрессивной активисткой "Грузинской мечты", поэтому ее независимость можно понимать только формально"- заявил Гия Хухашвили.
Напоминаем, что кандидатура Саломе Зурабишвили рассматривается в качестве независимого кандидата.
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