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Хухашвили: Зурабишвили многие годы была «агрессивной активисткой «Грузинской мечты»


31.07.2018   18:47
По мнению эксперта Гии Хухашвили, Саломе Зурабишвили не является независимым кандидатом, она агрессивная активистка "Грузинской мечты".

Эксперт заявил "Экспресснюс", что независимость Зурабишвили является формальной, и она будет ассоциирована как кандидат "Грузинской мечты".

"Институт президента не воспринимается как центр власти, президентство Зурабишвили может создать некоторые проблемы, но это не будет критическим с точки зрения власти.

Мягко говоря, Саломе Зурабишвили немного своенравный человек, и определенные проблемы будут, но все это больше будет походить на трагикомедию, чем на какой-либо государственный кризис. Так что я не стал бы трагически относиться к этому.

Вы верите, что Саломе Зурабишвили независимый кандидат? Она на протяжении ряда лет была очень агрессивной активисткой "Грузинской мечты", поэтому ее независимость можно понимать только формально"- заявил Гия Хухашвили.

Напоминаем, что кандидатура Саломе Зурабишвили рассматривается в качестве независимого кандидата.







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