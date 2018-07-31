Посольство США в Грузии: Призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции

31.07.2018 18:55 Призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции, — отмечается в заявлении посольства США в Грузии в связи с августовской войной 2008 года.



В посольстве США заявляют, что нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.



«На будущей неделе исполняется 10 лет после того, как вооруженные силы России вторглись в Грузию, пересекая международную границу, и попыталась изменить эти границы с применением силы.



Несколько тысяч российских солдат вошли в город Гори и другие места, которые находятся вдали от зоны конфликта, например в порт Поти – далеко от главного боевого ареала.



Россия также заняла тот последний участок Абхазии, который контролировала Грузия и где не происходили бои.



Нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.



Россия до сегодняшнего дня занимает территорию Грузии.



Мы еще раз призываем Россию вывести свои силы на позиции до войны. Это обязательство Россия взяла на себя в рамках соглашения о прекращении огня в 2008 году», — заявляют в посольстве США.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

