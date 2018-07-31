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Посольство США в Грузии: Призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции


31.07.2018   18:55
Призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции, — отмечается в заявлении посольства США в Грузии в связи с августовской войной 2008 года.

В посольстве США заявляют, что нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.

«На будущей неделе исполняется 10 лет после того, как вооруженные силы России вторглись в Грузию, пересекая международную границу, и попыталась изменить эти границы с применением силы.

Несколько тысяч российских солдат вошли в город Гори и другие места, которые находятся вдали от зоны конфликта, например в порт Поти – далеко от главного боевого ареала.

Россия также заняла тот последний участок Абхазии, который контролировала Грузия и где не происходили бои.

Нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.

Россия до сегодняшнего дня занимает территорию Грузии.

Мы еще раз призываем Россию вывести свои силы на позиции до войны. Это обязательство Россия взяла на себя в рамках соглашения о прекращении огня в 2008 году», — заявляют в посольстве США.






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