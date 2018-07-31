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В Грузии утвержден технический регламент о стандартах качества атмосферного воздуха
31.07.2018 19:49
В Законодательном вестнике Грузии опубликован технический регламент о стандартах качества атмосферного воздуха.
Постановление правительства вступит в силу с первого августа 2018 года.
«Технический регламент – стандарты качества атмосферного воздуха будут определять стандарты качества атмосферного воздуха по всей территории страны», — говорится в документе.
В нем отмечается, что цель технического регламента – обеспечение улучшение качества атмосферного воздуха и сохранение высокого качества воздуха. Задача технического регламента – определить показатели уровня концентрации вредных веществ в атмосферном давлении, чтобы защитить здоровье человека и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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