В Грузии утвержден технический регламент о стандартах качества атмосферного воздуха

31.07.2018 19:49 В Законодательном вестнике Грузии опубликован технический регламент о стандартах качества атмосферного воздуха.



Постановление правительства вступит в силу с первого августа 2018 года.



«Технический регламент – стандарты качества атмосферного воздуха будут определять стандарты качества атмосферного воздуха по всей территории страны», — говорится в документе.



В нем отмечается, что цель технического регламента – обеспечение улучшение качества атмосферного воздуха и сохранение высокого качества воздуха. Задача технического регламента – определить показатели уровня концентрации вредных веществ в атмосферном давлении, чтобы защитить здоровье человека и снизить негативное воздействие на окружающую среду.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

