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У лидера «Гирчи» возникли трудности с регистрацией кандидатом в президенты
31.07.2018 20:02
Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, возможно, не сможет быть зарегестрирован кандидатом в президенты от этой партии.
Как заявил Джапаридзе, в ЦИК говорят, что право регистрировать кандидатов в президенты есть только у тех партий, которые были зарегистрированы на предыдущих выборах.
«Я зарегистрируюсь кандидатом в любом случае, главный вопрос, буду ли я кандидатом от «Гирчи» или мне придется быть зарегистрированным как кандидат в президенты от инициативной группы. Мы обнаружили, что в законодательстве существует запись, которая запрещает нам быть зарегистрированными как, в этом случае, кандидат от политической партии «Гирчи». Почему и для чего сделана эта запись, непонятно. Центральная избирательная комиссия говорит нам, что право представления кандидата есть только у тех партий, которые были зарегистрированы на предыдущих выборах. «Гирчи» пропустили прошлые выборы, соответственно, нам не дают права, быть зарегистрированными как кандидат от «Гирчи». Стараемся разъяснить этот вопрос с ЦИК. Оказалось, что у них был подобный прецедент в 2013 году, когда в порядке исключения одной из партий дали возможность зарегистрироваться», — заявил Зураб Джапаридзе.
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