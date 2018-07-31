Главы МИД Литвы, Латвии и Польши посетят Грузию в связи с 10-летней годовщиной Августовской войны

31.07.2018 21:16 6 августа Грузию посетят министры иностранных дел Литвы, Латвии и Польши. 6 августа в Тбилиси прибудет и вице-премьер Украины Павло Розенко.



В эксклюзивном интервью Первому каналу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит о встречах, запланированных на будущей неделе и заявляет, что визит руководителей внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Польши является выражением солидарности, поддержки грузинского народа и знаком того, что партнеры никогда не оставят Грузию одну перед лицом агрессора. Визит дипломатов запланирован в связи с 10-летней годовщиной Августовской войны.



«Мы решили приехать в Грузию и главным посланием этого совместного визита является солидарность.



10 лет прошло с очень болезненных дней и мы хотим выразить солидарность в отношении грузинского народа. Думаем, это важно для Грузии, а также важно для нас. 20% территории Грузии оккупированы, это означает, что в течение лет реально ничего не изменилось. Налицо продолжающаяся оккупация и агрессор делает опасные шаги и в других регионах. Территория Украины оккупирована и замороженный конфликт есть у нас и в Молдове.



Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Грузии и политику непризнания, однако политика непризнания должна быть заполнена дополнительными элементами. У этой политики должны быть финансовые, дипломатические и правовые результаты и мы готовы, заявить об этом. Мы также готовы приехать и сказать, что мы не только стоим рядом с вами в преодолении тяжелейших результатов оккупации, но и признаем, уважаем и поддерживаем ваше евроатлантическое стремление», — заявил Линас Линкявичюс.



По его словам, это – процесс и необходимо время, усилия, мотивация и терпение.



«Это не простой путь, но именно это — путь, который выбрало большинство грузинского народа. По этому пути Грузия идет вместе с друзьями. Мы — одна команда, и в этот раз мы еще раз скажем об этом во время визита в Грузию. Этот визит, наряду с солидарностью и поддержкой, носит особую нагрузку. Мы хотим напомнить всем, что произошло, как это произошло, каков результат, какой опыт для нас и какой урок.



Очень часто я говорю, что мы не выучил уроков. Мы говорим о последних 10 годах, многих агрессивных шагах России и способах их превенции и прекращения. Солидарность, поддержка и напоминание трагических дней для всех — вот наша главная цель и послание нашего совместного визита.



Агрессивной политике нет места в 21-ом веке и цивилизованный мир никогда не смирится с этим. Мы осуждаем изменение границ насильственными методами, делаем заявления, но продолжаем жить. Да, жизнь продолжается, но отношения с агрессором не должны быть и не могут быть такими, как до нарушения территориальной целостности соседних государств и посягательства.



Наша задача – очень четко продекларировать – то что происходит, не касается только Грузии. И граждане Грузии хотят всегда знать и чувствовать, что они не одни. Грузия не одна, и это – факт», — заявил Линас Линкявичюс.















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