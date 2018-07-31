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Усупашвили: У президента Георгия Маргвелашвили нет желания идти на второй срок
31.07.2018 21:17
Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили заявляет, что будет баллотироваться на президентских выборах.
Как заявил Усупашвили в эфире телекомпании «ТВ Пирвели», у президента Георгия Маргвелашвили нет желания идти на второй круг президентства.
«Избиратель увидит меня в бюллетенях президентских выборов. Георгий Маргвелашвили не заинтересован в долгосрочной партийно-политической деятельности. У него нет желания идти на второй срок», — заявил Давид Усупашвили.
Однако, по заявлению Усупашвили, о данных темах должен говорить сам Георгий Маргвелашвили.
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