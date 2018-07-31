Усупашвили: У президента Георгия Маргвелашвили нет желания идти на второй срок

31.07.2018 21:17 Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили заявляет, что будет баллотироваться на президентских выборах.



Как заявил Усупашвили в эфире телекомпании «ТВ Пирвели», у президента Георгия Маргвелашвили нет желания идти на второй круг президентства.



«Избиратель увидит меня в бюллетенях президентских выборов. Георгий Маргвелашвили не заинтересован в долгосрочной партийно-политической деятельности. У него нет желания идти на второй срок», — заявил Давид Усупашвили.



Однако, по заявлению Усупашвили, о данных темах должен говорить сам Георгий Маргвелашвили.















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