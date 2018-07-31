Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Усупашвили: У президента Георгия Маргвелашвили нет желания идти на второй срок


31.07.2018   21:17
Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили заявляет, что будет баллотироваться на президентских выборах.

Как заявил Усупашвили в эфире телекомпании «ТВ Пирвели», у президента Георгия Маргвелашвили нет желания идти на второй круг президентства.

«Избиратель увидит меня в бюллетенях президентских выборов. Георгий Маргвелашвили не заинтересован в долгосрочной партийно-политической деятельности. У него нет желания идти на второй срок», — заявил Давид Усупашвили.

Однако, по заявлению Усупашвили, о данных темах должен говорить сам Георгий Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На действующих в Грузии рынках в среднем в день торгуют 44,3 тысячи человек
Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой
Рост ВВП Грузии в I половоине ускорился до 5,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
После отмены санкций за употребление марихуаны последовали призывы упразднить КСГ
Ереван: Турция не готова к нормализации отношений с Арменией
Игитян: Учения в Грузии никоим образом не направлены против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна