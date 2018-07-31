Политические партии призывают президента своевременно назначить дату президентских выборов

31.07.2018 22:36 Политические партии критикуют президента Грузии Георгия Маргвелашвили за затягивание назначения даты президентских выборов и призывают его объявить дату своевременно. В критике единодушны, как правящая команда, так и оппозиция.



Грузинская мечта считает, что Георгий Маргвелашвили искусственно затягивает назначение даты выборов. По словам вице-спикера Парламента Тамар Чугошвили, президент «назначит выборы на конец октября, и это служит тому, чтобы он до конца исчерпал свои президентские дни».



По словам кандидата в президенты от движения «Сила в единстве» Григола Вашадзе, президент ждет указания из штаба Грузинской мечты о том, «когда объявить эту дату и какую дату объявить».



Кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе также призывает Георгия Маргвелашвили своевременно объявить дату президентских выборов. «Мы не должны ждать окончания формального срока, определенного законом, чем быстрее будет включен избирательный механизм, тем лучше и выборы у нас будут демократичными», — заявил Давид Бакрадзе.



О необходимости своевременного назначения выборов говорится также и в оценке предвыборной среды от Национально-демократического института США (НДИ) от 27 июля. Организация призывает президента назначить дату выборов «как можно скорее», что обеспечит задействование предвыборных регуляций, а партии и кандидаты смогут начать официальные кампании.



Согласно Конституции Грузии, президентские выборы проводятся в октябре календарного года истечения срока полномочий действующего президента. Дата выборов назначается президентом Грузии не позднее, чем за 60 дней до выборов.



Согласно Избирательному кодексу, избирательная кампания начинается за 60 дней до дня голосования, а избирательные субъекты пользуются равными правами и обязательствами. А именно, они имеют право пользоваться бесплатным эфирным временем, а также бесплатной политической рекламой. Кроме того, вместе с началом предвыборной кампании вводится ряд ограничений для избирательных субъектов, включая запрет на использование административных ресурсов.



К этому времени уже известно, что за пост президента будут бороться единый кандидат 10 оппозиционных партий Григол Вашадзе, представитель Европейской Грузии Давид Бакрадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и лидер политического объединения «Гирчи» Зураб Джапаридзе. К президентскому марафону, с большой вероятностью, присоединяться лидер «Демократического движения — Единой Грузии» Нино Бурджанадзе и лидер «Движение за строительство» Давид Усупашвили.



Что касается Грузинской мечты, окончательное решение правящей команды по кандидату в президенты станет известно в конце недели. Однако, по сообщениям СМИ, у правящей партии не будет своего кандидата на президентских выборах и она поддержит кандидатуру независимого депутата Парламента Саломе Зурабишвили. Действующий президент Георгий Маргвелашвили пока не принимал решения, будет ли баллотироваться на второй срок.















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