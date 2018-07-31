Грузия занимает 60-е место в мире პо индексу развития электронного управления

31.07.2018 23:21 По индексу ООН развития электронного управления Грузия занимает 60-е место в мире.



Показатель Грузии по развитию электронного управления составляет 0.69 очков и с этим показателем страна занимает 60-е место среди 193 стран мира. Два года назад с 0.61 очками Грузия занимала 61-е место, следовательно, в 2018 году Грузия улучшила рейтинговое очко на 0.08 единиц, а позицию в рейтинге – на одну ступень.



По электронному участию страна улучшила показатель на 0.06 единиц, однако, в рейтинге ее позиция ухудшилась на 11 ступеней. В частности, в 2016 году Грузия с 0.56 очками занимала 76-е место, а по данным текущего года, показатель вырос до 0.62 очков, хотя в глобальном рейтинге позиция страны упала с 76-го до 87-го места. По данным IDFI, это может быть объяснено более быстрым темпом развития в этом направлении других стран по сравнению с Грузией.



По электронному управлению лидируют Дания (0.9 очков из 1), Австралия (0.9), Республика Корея (0.9), Великобритания (0.9), Швеция (0.89), Финляндия (0.88), Сингапур (0.88), Новая Зеландия (0.88), Франция (0.88), Япония (0.88).



А первая десятка по электронному участию такова: Республика Корея (1 из 1), Дания (1), Финляндия (1), Нидерланды (0.99), Япония (0.99), Новая Зеландия (0.99), Австралия (0.99), Испания (0.99), Великобритания (0.99), США (0.99).



Показатели Грузии значтиельно уступают среднему очку европейских стран – по индексу электронного управления оно составляет 0.77 очков, а по индексу электронного участия - 0.81 очков.



Среди 15 постсоветских стран Грузия занимает 7-е место по электронному управлению и 12-е место по электронному участию. Для сравнения – в 2014 году Грузия в обоих рейтингах занимала 7-е место.



Целью исследования ООН является оценка вызовов и глобальных тенденций развития электронного управления.



При разработке индекса электронного развития исследователи оценивают страны по трем направлениям:



Онлайн услуги - оцениваются разные правительственные веб-страницы. Особое внимание уделяется национальным порталам, электронным сервисам и наличию платформы электронного участия.

Развитие ИКТ – этот компонент, в свою очередь, состоит из следующих подкомпонентов: количество интернет пользователей, количество пользователей мобильной связи, количество пользователей беспроводного широкополостного интернета и др. Самый низкий показатель у Грузии фиксируется именно в этом компоненте и по нему страна значительно отстает от среднего показателя Европы.



2. Человеческий капитал – какой потенциал у населения для того, чтобы максимально эффективно использовать новые технологии.



3. Индекс электронного участия отражает готовность правительства, содействовать гражданам участвовать в процессах управления с помощью использования новых технологий. При оценке этого компонента эксперты учитывают следующие обстоятельства:



Электронная информация – насколько доступна общественная информация для населения без всяких предпосылок.



Электронная консультация – могут ли граждане участвовать в процессе разработки общественной политики.



Электронное решение – содействует ли правительство гражданам в том, чтобы они стали соучастниками в процессе принятия решений и на каком уровне развиты соответствующие онлайн сервисы.















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