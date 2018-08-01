Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Миссия США в ОБСЕ - Вновь призываем Россию, отвести свои войска на довоенные позиции


01.08.2018   11:10
Миссия США в ОБСЕ откликается в связи с 10-летней годовщиной грузино-российской войны в социальной сети Twitter.

На веб-странице миссии отмечается, что на будущей неделе исполняется 10 лет после того, как российские вооруженные силы перешли международные границы Грузии, которые пытались изменить границу с применением силы.

«Мы вновь призываем Россию, отвести свои войска на довоенные позиции, о чем было достигнуто соглашение в 2008 году», — отмечается в заявлении миссии США в ОБСЕ.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы интернет провайдеров в Грузии растут
Какие суммы тратят грузины за границей
В Турции на чайных плантациях работают около десяти тысяч граждан Грузии - СМИ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию NDI, важные для населения национальные вопросы это: рабочие места, бедность, рост цен и пенсии
Согласно исследованию NDI, большинство опрошенных считают, что в плане развития Грузия вообще не меняется
NDI: 40% опрошенных считают, что в основном Грузия развивается в неправильном направлении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна