Миссия США в ОБСЕ - Вновь призываем Россию, отвести свои войска на довоенные позиции

01.08.2018 11:10 Миссия США в ОБСЕ откликается в связи с 10-летней годовщиной грузино-российской войны в социальной сети Twitter.



На веб-странице миссии отмечается, что на будущей неделе исполняется 10 лет после того, как российские вооруженные силы перешли международные границы Грузии, которые пытались изменить границу с применением силы.



«Мы вновь призываем Россию, отвести свои войска на довоенные позиции, о чем было достигнуто соглашение в 2008 году», — отмечается в заявлении миссии США в ОБСЕ.

















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