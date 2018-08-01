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Миссия США в ОБСЕ - Вновь призываем Россию, отвести свои войска на довоенные позиции
01.08.2018 11:10
Миссия США в ОБСЕ откликается в связи с 10-летней годовщиной грузино-российской войны в социальной сети Twitter.
На веб-странице миссии отмечается, что на будущей неделе исполняется 10 лет после того, как российские вооруженные силы перешли международные границы Грузии, которые пытались изменить границу с применением силы.
«Мы вновь призываем Россию, отвести свои войска на довоенные позиции, о чем было достигнуто соглашение в 2008 году», — отмечается в заявлении миссии США в ОБСЕ.
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